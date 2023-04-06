В Киржаче 20 человек эвакуировано во время пожара в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.59 диспетчеры пожарной охраны Киржача получили информацию о пожаре, происходящем в производственном здании на улице Первомайская, 1.

На место ЧП выезжали 26 сотрудников МЧС на восьми машинах, а также привлекалась пожарная часть «Карабаново» в составе трех человек на одной машине.

К моменту приезда первых расчетов в помещении цеха наблюдался дым. Одно звено газодымозащитников направилось внутрь и быстро ликвидировало возгорание, выгоревшая площадь оказалась небольшой — всего 5 квадратных метров.

Из здания во время тушения было эвакуировано 20 человек. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.