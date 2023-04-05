Во Владимирской области 5 апреля подтоплен 181 участок, 6 дорог и 3 моста

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области продолжается половодье. Угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.

На контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области: подтопление 181 приусадебного участка (г. Судогда, СНТ «Вольгарь», «Вольгарь-1», «Вольгарь-2» Петушинского района, мкр. Большие и Малые Сокольники г. Собинки, СНТ «Старица», «Нерль» Суздальского района, н.п. Фрязино Судогодского района, СНТ «Связист» мкр. Мостострой в г. Владимир, пос. Мстёра Вязниковского района, мкр. Заречная Слободка г. Ковров); перелив 6 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район, н.п. Марково; Собинский район, г. Собинка, мкр. Б. Сокольники; Судогодский район, н.п. Фрязино; г. Владимир, мкр. Мостострой, СНТ «Связист»); перелив 3 участков низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово).

На ближайшие сутки прогнозируется:подтопление 5 приусадебных участков (мкр. Большие Сокольники города Собинки); подтопление 1 участка дороги (пос. Мстёра Вязниковского района).