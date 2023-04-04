В Александрове готовится к открытию региональный сосудистый центр

фото регионального Минздрава

В Александрове появится региональный сосудистый центр.

Как сообщает областной Минздрав, открытие планируется этой весной на базе Александровской районной больницы. Уже завершены пусконаладочные работы аппарата МРТ и ангиографа, оформляются документы на лицензирование.

В центре будет семь отделений: кардиология, неврология для больных ОНМК, кардиореанимация, отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, медицинской реабилитации.

Медики будут работать круглосуточно, семь врачей в смену. Всего в команде 24 специалиста.