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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:50

В Александрове готовится к открытию региональный сосудистый центр

Уже оформляются документы на лицензирование
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

В Александрове появится региональный сосудистый центр.

Как сообщает областной Минздрав, открытие планируется этой весной на базе Александровской районной больницы. Уже завершены пусконаладочные работы аппарата МРТ и ангиографа, оформляются документы на лицензирование.

В центре будет семь отделений: кардиология, неврология для больных ОНМК, кардиореанимация, отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, медицинской реабилитации.

Медики будут работать круглосуточно, семь врачей в смену. Всего в команде 24 специалиста.