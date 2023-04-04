Во Владимирской области 4 апреля коронавирус подтвержден у 73 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 апреля лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

22 заболевших во Владимире, 13 - в Муромском, по 8 в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 5 случаев в Петушинском и Кольчугинском районах, 3 - в Вязниковском, по 2 - в Гороховецком и Суздальском районах, по 1 заболевшему в Александровском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183635 случаев заболевания (50830 сл. в г. Владимире, 19934 сл. в Муромском, 21772 сл. в Ковровском, 6524 сл. в Петушинском, 8821 сл. в Кольчугинском, 11218 сл. в Александровском, 7334 сл. в Юрьев-Польском, 16553 сл. в Гусь-Хрустальном, 1756 сл. в Судогодском, 3648 сл. в Собинском, 2073 сл. в г. Радужный, 5961 сл. в Киржачском, 4246 сл. в Камешковском, 3359 сл. в Гороховецком, 4674 сл. в Меленковском, 6181 сл. в Вязниковском, 6369 сл. в Суздальском, 2382 сл. в Селивановском).