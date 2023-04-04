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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 6:11

В Муроме ликвидирован пожар на территории цеха деревообработки

ЧП произошло вечером 3 апреля на улице Мостоотряда, 6 «а»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.24 диспетчеры Муромского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, возникшем в сушильной камере деревообрабатывающего цеха на улице Мостоотряда.

На место выехал 21 сотрудник МЧС на четырех пожарных машинах. К моменты прибытия первых подразделений внутри камеры горела древесина.

Пожарные локализовали пламя, не дав ему разойтись, и потушили пожар на площади 60 квадратных метров.

В результате сгорела внутренняя отделка цеха, пострадала кровля, а также вещи и пиломатериалы. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.