В Гусь-Хрустальном инвалида не обеспечили льготными лекарствами

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Прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы города Гусь-Хрустальный по вопросу несвоевременного обеспечения её льготными лекарственными препаратами.

Установлено, что женщина является инвалидом 2 группы и состоит на учете в Гусь-Хрустальной городской больнице с диагнозом «бронхиальная астма». Протоколом врачебной комиссии подтверждена потребность женщины в жизненно необходимом лекарственном препарате, которым пациентка имеет право быть обеспечена как по федеральной, так и по региональной льготе. Однако органами системы здравоохранения обратившаяся лекарством своевременно не обеспечена, в связи с чем вынуждена была приобретать его самостоятельно, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд. Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время женщина обеспечена необходимым лекарством, затраченные на его приобретение денежные средства ей возмещены.