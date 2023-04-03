Из Гусь-Хрустального отправили партию гуманитарного груза для нужд бойцов СВО

фото предоставлено администрацией Гусь-Хрустального

3 апреля из Гусь-Хрустального была отправлена очередная партия гуманитарного груза, предназначенная для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. «Гуманитарка» собрана по полковой заявке, эту партию отправляли совместно с Меленковским районом.

Слова особой благодарности в администрации стекольного города выражают представителям диаспор – таджикской, армянской, а также местной религиозной организации мусульман.

В составе груза цифровая техника, тактильные носилки, маскировочные сети, которые ежедневно плетут волонтеры Гусь-Хрустального, блиндажные свечи, металлические бочки и канистры, другие необходимые вещи.