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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:47

В ЦУРе Владимирской области сменился руководитель

Дмитрия Лаврова сменила Светлана Бойко
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

В ЦУРе Владимирской области – новый руководитель. С 3 апреля этот пост займет Светлана Бойко, сообщает региональное Правительство.

Светлана Бойко окончила Череповецкий государственный университет, аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова. Работала в центральном штабе ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Правительстве Московской области, ОНФ, а также в различных социальных проектах, реализуемых в регионах. В начале 2021 года пришла в команду АНО «Диалог Регионы» на позицию куратора ЦФО.

Предыдущий руководитель ЦУР Дмитрий Лавров стал заместителем министра труда и занятости населения Владимирской области