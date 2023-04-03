В ЦУРе Владимирской области сменился руководитель

фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

В ЦУРе Владимирской области – новый руководитель. С 3 апреля этот пост займет Светлана Бойко, сообщает региональное Правительство.

Светлана Бойко окончила Череповецкий государственный университет, аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова. Работала в центральном штабе ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Правительстве Московской области, ОНФ, а также в различных социальных проектах, реализуемых в регионах. В начале 2021 года пришла в команду АНО «Диалог Регионы» на позицию куратора ЦФО.

Предыдущий руководитель ЦУР Дмитрий Лавров стал заместителем министра труда и занятости населения Владимирской области