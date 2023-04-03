Во Владимирской области 3 апреля коронавирус подтвержден у 78 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 3 апреля лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

18 случаев во Владимире, 12 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Муромском, 10 - в Ковровском, 5 - в Вязниковском, по 4 случая в Кольчугинском и Гороховецком районах, по 3 заболевших в Петушинском, Камешковском районах и Радужном, по 2 заболевших в Александровском и Суздальском районах, 1 случай в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183562 случая заболевания (50808 сл. в г. Владимире, 19921 сл. в Муромском, 21764 сл. в Ковровском, 6519 сл. в Петушинском, 8816 сл. в Кольчугинском, 11217 сл. в Александровском, 7334 сл. в Юрьев-Польском, 16545 сл. в Гусь-Хрустальном, 1756 сл. в Судогодском, 3648 сл. в Собинском, 2072 сл. в г. Радужный, 5961 сл. в Киржачском, 4245 сл. в Камешковском, 3357 сл. в Гороховецком, 4673 сл. в Меленковском, 6178 сл. в Вязниковском, 6367 сл. в Суздальском, 2381 сл. в Селивановском).