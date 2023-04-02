Во Владимирской области подтоплены 284 приусадебных участка и четыре моста

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по состоянию на 2 апреля в регионе подтоплены шесть участков дорог: в деревне Мостищево Александровского района, в Собинке в микрорайоне Большие Сокольники, в Петушинском районе в деревне Кобяки, а также в деревне Фрязино Судогодского района и во Владимире в СНТ «Связист».

Остаются затопленными четыре низководных моста: в деревнях Песочная и Рождествено Александровского района, в деревне Чижово Собинского района и в местечке Лучки Юрьев-Польского района.

Поднявшаяся вода затопила 284 приусадебных участка, в том числе 60 в Судогде, в Петушинском районе 25 в СНТ «Березка», 45 в СНТ «Волгарь», 40 в СНТ «Вольгарь-1» и 50 в СНТ «Волгарь-2», в Собинке два в микрорайоне Большие Сокольники и пять в микрорайоне Малые Сокольники, в Судогодском районе 20 в деревне Фрязино, в Суздальском районе 27 в СНТ «Старица» и СНТ «Нерль», а также 10 во Владимире в СНТ «Связист».

Угрозы жизни и здоровью людей нет. В Вязниковском районе по-прежнему продолжает работать лодочная переправа между Вязниками и Заречной зоной.