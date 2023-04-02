В Вязниках директор сетевого магазина электроники обвинен в мошенничестве

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции по Вязниковскому району возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя районного центра, обвиняемого в мошенничестве.

Мужчина являлся директором одного из сетевых магазинов по продаже электроники, расположенном в Вязниках. По версии следствия, он устроил на должность продавца родственницу своей супруги, но буквально через пару дней после этого она нашла другой источник заработка.

Директор решил не увольнять родственницу, и помочь ей получить дополнительные средства. Поэтому директор вносил сведения в табель учета рабочего времени, якобы та работала, хотя на самом деле в магазине женщина не появлялась. В итоге введенные в заблуждение бухгалтеры начислили и выплатили ей зарплату в размере более 20 тысяч рублей.

Сам директор вину признал и ущерб возместил. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.