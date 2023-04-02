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НовостиОбщество2 апреля 2023 8:41

Во Владимирской области в парк-отеле появился первый робот-дворецкий

Ему поручено встречать и заселять гостей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Министерство цифрового развития Владимирской области

Фото: Министерство цифрового развития Владимирской области

Как сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области, в парк-отеле «Доброград» начал работу в качестве дворецкого робот отечественного производства компании «Промобот», являющейся резидентом Сколково.

В задачи электронно-механического «сотрудника» входит приветствие новых гостей, их заселение и выселение, а также выдача и прием карт-ключей от номеров. Робота уже окрестили Михалычем.

В Минцифрового развития региона отметили, что Михалыч снижает нагрузку на сотрудников гостиницы, а главное делает процесс регистрации быстрее. К нему достаточно приложить паспорт, и уже через несколько секунд робот-дворецкий выдает ключи от номера. Кроме того, он способен рассказать об услугах гостиницы.