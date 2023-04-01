Президент РФ назначил судью во Владимирский областной суд

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Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года №226 судьей Владимирского областного суда назначен Зябликов Владимир Юрьевич. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

О самом Владимире Зябликове известно немного. На сайте Октябрьского районного суда, где он ранее работал, указано, что в 2013 году он окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

На предыдущее место работы (в Октябрьский районный суд) Владимир Зябликов также был назначен Президентом России. Произошло это 4 ноября 2019 года.