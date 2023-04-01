Во Владимирской области 1 апреля 2023 года коронавирус выявили у 72 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 23 сл. в г.Владимире, 8 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183409 случаев заболевания (50770 сл. в г. Владимире, 19900 сл. в Муромском, 21747 сл. в Ковровском, 6516 сл. в Петушинском, 8806 сл. в Кольчугинском, 11211 сл. в Александровском, 7333 сл. в Юрьев-Польском, 16524 сл. в Гусь-Хрустальном, 1755 сл. в Судогодском, 3647 сл. в Собинском, 2067 сл. в г. Радужный, 5960 сл. в Киржачском, 4238 сл. в Камешковском, 3352 сл. в Гороховецком, 4671 сл. в Меленковском, 6172 сл. в Вязниковском, 6362 сл. в Суздальском, 2378 сл. в Селивановском).