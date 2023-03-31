Во владимирских парках установят 160 новых скворечников

фото с сайта городской администрации

Во Владимире подвели итоги ежегодного городского конкурса скворечников «Весенний перезвон». В этом году на конкурс было представлено более 160 работ. Жюри оценивало скворечники в трёх номинациях, а также учредили специальные призы.

В номинации «Классический скворечник» победил ученик школы № 47 Мирон Соловьев. Первое место в номинации «Креативный скворечник» заняла команда воспитанников Собинского психоневрологического интерната. Лучший скворечник в номинации «Сказочный дворец» на конкурс представила команда детского сада № 87 - Ольга и Артем Яшковы.

Выставка творческих работ, а также награждение победителей и участников «Весеннего перезвона - 2023» состоится 1 апреля в 12.00 на фонтанной площади Центрального парка культуры и отдыха.

Все скворечники, которые участники представили на конкурс, будут установлены в парках города Владимира.