Во Владимире растет число смертей от отравления наркотиками

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В городской администрации прошло заседание межведомственной антинаркотической комиссии при главе города Владимира.

Начальник управления наркоконтроля УМВД России по Владимирской области Андрей Левин констатировал, что в последнее время зафиксирован рост количества смертей молодых людей от отравления наркотиками. В 2022 году зафиксировано 48 таких случаев.

Управление образования, муниципальные образовательные учреждения проводили занятия в рамках специализированных программ дополнительного образования. Родительскими собраниями, специальными занятиями были охвачены свыше 17 тысяч родителей учеников владимирских школ. В течение учебного года проведены тематические недели, акции по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы антинаркотической тематики. Социально-психологическим тестированием в прошедшем году охвачено 98,3% учащихся старше 13 лет.