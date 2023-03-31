Владимирцам предлагают выбрать сквер для благоустройства

фото из соцсетей Дмитрия Наумова

Голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проходит каждую весну. В этом году отбор общественных территорий стартует на единой платформе 33.gorodsreda.ru с 15 апреля и продлится до 31 мая.

Перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование для благоустройства в 2024 году: сквер по ул. Гвардейской в микрорайоне Юрьевец, сквер в районе пересечения ул. Сперанского-ул. Нижняя Дуброва, Бульвар художника Иванова, сквер в районе д.89 по ул. Горького, сквер у «Новинки», сквер Добролюбова, сквер в районе д.205 по ул. Добросельской, реконструкция исторического центра (ул. Девическая).

При это в своих соцсетях мэр Дмитрий Наумов сообщил, что уже обсудил создание проекта Бульвара художника Иванова с депутатом Алексеем Лызловым.

- Достигли договоренностей о формировании подробного проекта общественного пространства с целью его реализации в следующем году, - написал Наумов.

Напомним, что в прошлом году больше всего голосов получило благоустройство площади Победы. Также в мэрии пообещали создать сквер по улице Гвардейской в Юрьевце, однако пришлось изменить место.