Во Владимире мужчина ударил приятеля ножом из-за съеденного супа

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 26 марта в отдел полиции Ленинского района Владимира от врача СМП поступили сведения об обратившемся к ним за медпомощью 34-летнем безработном владимирце. У мужчины диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости.

В ходе работы полицейские установили, что потерпевший накануне был на даче у приятеля на территории Владимира. Вместе они пили алкоголь, а вечером 56-летний хозяин приготовил кастрюлю супа на следующий день.

Но утром владелец дачи суп не обнаружил, и обрушился с критикой на гостя, который, как оказалось, ночью все съел. В ходе ссоры хозяин дома схватил нож и ударил приятеля.

Ранее судимого за подобные преступления мужчину задержали, в преступлении он сознался. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователи возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.