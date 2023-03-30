Во Владимире экс-директор МКП «ЖКХ» обвинен в присвоении денег предприятия

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения жилищного законодательства в МКП города Владимира «ЖКХ», принадлежащей муниципалитету, обнаружено серьезное нарушение.

Проверка показала, что один из бывших руководителей предприятия получал ежемесячную компенсацию в 30 тысяч рублей якобы за использование личного автомобиля в служебных целях, причем приказ об установлении выплаты был подписан другим бывшим руководителем предприятия, который на самом деле ничего не подписывал.

Таким образом руководитель МКП незаконно получил 150 тысяч рублей, которые могли бы быть направлены на управление жилым фондом.

Материалы проверки были направлены в полицию, и на днях Следственное управление УМВД России по городу Владимиру возбудило уголовное дело по статье «Присвоение с использованием служебного положения».

Расследование уголовного дела продолжается.