Во Владимире прокуратура требует расселить жильцов дома на улице Крупской

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра проведена проверка жилищных прав людей, живущих в доме №11/19 по улице Крупской.

Проверкой установлено, что в 2022 году администрация города Владимира признала его аварийным и подлежащим сносу, причем срок сноса установлен 17 декабря 2025 года.

Однако еще в 2019 году эксперты специализированной организации дали заключение, что общий физический износ здания составляет 72 процента, и большинство несущих и ограждающих конструкций находятся в аварийном состоянии, так что жить в доме опасно для жизни.

В этой связи по итогам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира, потребовав принять меры по расселению жильцов или выплате им компенсаций в течение шести месяцев после вступления судебного решения в законную силу.

Суд исковое требование прокуратуры удовлетворил. В законную силу решение пока еще не вступило.