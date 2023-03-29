40-летие Музея хрусталя имени Мальцовых отметят масштабной выставкой

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31 марта в Музее хрусталя имени Мальцовых откроется уникальная выставка «Гимн стеклу», посвященная 40-летию учреждения.

Выставка «Гимн стеклу» познакомит посетителей с командой увлеченных людей, которым Музей хрусталя обязан своим рождением. Это легендарный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова - автор идеи, воплотившая ее в жизнь; Эльвира Реган, возглавившая реставрацию Георгиевского собора; Алмасарида Тенеткина, зам. директора музея по научной работе, и Нина Ашарина, крупнейший специалист в области изучения русского художественного стекла.

Отдельные стенды с фотографиями и документами будут посвящены музеефикации здания и этапам его реставрации. И, конечно, зрители увидят интереснейшую подборку отечественного стекла - более 200 предметов, относящихся к разным периодам деятельности Гусевского Хрустального завода. Среди них - популярная в обиходе посуда дореволюционных времен, образцы массового производства 40 - 50-х гг. XX в.; цветные изделия из редкоземельного стекла, популярные в 50-х - 60-х гг.; свинцовый хрусталь 70-х - 80-х гг. и неповторимые авторские работы.

Многие экспонаты будут показаны впервые, а затем вновь вернутся в фондохранилище.