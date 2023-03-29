В Меленках осужден мужчина, убивший сожителя бывшей супруги

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в совершении убийства.

Судом установлено, что рано утром 10 мая он приехал к дому бывшей жены в Злобино-2, где женщина жила вместе с матерью. Бывшая теща не стала впускать его в дом, и тогда бывший зять выбил дверь и из чувства ревности выстрелил в живот и в голову сожителю его экс-супруги из гладкоствольного оружия патронами 16 калибра.

В результате потерпевшему были причинены тяжелые повреждения мозга и внутренних органов, от которых он скончался в течение получаса на месте происшествия.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил меленковца к 9 годам 10 месяцам колонии строго режима, а также взыскал в пользу матери убитого компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.