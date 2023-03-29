Во Владимирской области пожароопасный сезон могут установить с 14 апреля

фото с сайта регионального управления МЧС

В этом году во Владимирской области пожароопасный сезон планируется установить с 14 апреля. В регионе в настоящее время в перечне территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров – 391 населённый пункт, в том числе 169 подвержены угрозе лесных пожаров и 222 подвержены угрозе ландшафтных (природных) пожаров, 163 садоводческих товарищества и 24 загородных оздоровительных лагеря.

Сразу после схода снежного покрова спланированы проверки этих населённых пунктов, а также контрольные мероприятия в отношении 163 садоводческих товариществ и 24 загородных оздоровительных лагерей. Проверки будут завершены до 28 апреля.

Для оперативного обнаружения и ликвидации очагов природных пожаров вновь будет производится всесторонний мониторинг. Планируется задействовать космический, воздушный, наземный и видеомониторинг.