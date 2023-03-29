Во Владимирской области 29 марта коронавирус подтвержден у 74 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 марта лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

23 случая во Владимире, 10 - в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 5 заболевших в Ковровском и Кольчугинском районах, 4 - в Вязниковском, 3 - в Александровском, по 2 - в Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах, по 1 заболевшему в Петушинском, Собинском, Киржачском, Гороховецком районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183191 случаев заболевания (50707 сл. в г. Владимире, 19872 сл. в Муромском, 21723 сл. в Ковровском, 6510 сл. в Петушинском, 8794 сл. в Кольчугинском, 11200 сл. в Александровском, 7333 сл. в Юрьев-Польском, 16495 сл. в Гусь-Хрустальном, 1754 сл. в Судогодском, 3643 сл. в Собинском, 2062 сл. в г. Радужный, 5959 сл. в Киржачском, 4231 сл. в Камешковском, 3350 сл. в Гороховецком, 4663 сл. в Меленковском, 6168 сл. в Вязниковском, 6352 сл. в Суздальском, 2375 сл. в Селивановском).