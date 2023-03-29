В Ковровском районе обнаружено три очага бешенства

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о возникновении трёх эпизоотических очагов бешенства за прошедшие две недели: на территории д.56 с.Малышево МО Малыгинское Ковровского района у лисы, на территории земельного участка п.Ащерский карьер МО Клязьменское Ковровского района у лисы, а также на территории д.44/2 ул.Кленовая Ковров у домашней собаки.

В очагах бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Проводится вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.