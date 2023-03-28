Во Владимире в ходе рейда задержаны 18 несовершеннолетних нарушителей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, рейд под названием «ночной город» состоялся в областном центре 24 марта при участии сотрудников ППС, ДПС, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых, а также помогавших им членах Общественного совета при городском главке полиции и студентов-волонтеров.

Особое внимание уделили питейным заведениям. Участковые выявили в «наливайках» три нарушения правил торговли алкоголем, а инспекторами ПДН зафиксировано четыре факта продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. По всем этим фактам составлены административные протоколы.

Кроме того, было задержано 18 подростков-нарушителей, за которых отвечать придется родителям, на которых были составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Еще 11 протоколов участковые составили на людей, уклоняющихся от административного надзора.

Наконец, 36 протоколов сотрудники ППС составили за распитие алкоголя в общественных местах. Также полицейскими было раскрыто шесть преступлений.

Рейды будут продолжены.