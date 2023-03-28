Во Владимире утвержден список улиц для проведения ямочного ремонта

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, до наступления больших ремонтов специалисты Центра управления городскими дорогами приведут в порядок дорожное полотно на целом ряде участков улиц. Для этих целей уже закуплено 154 тонны асфальтобетонной смеси, но дорожники объяснили, что с учетом разрушения асфальта из-за сильных морозов, ледяных дождей и перепадов температур понадобится еще 60 тонн.

В целом в весеннем сезоне планируется залатать 20 тысяч квадратных метров колдобин.

Наиболее проблемные участки начнут ремонтировать безотлагательно.

Так, с 27 по 29 марта ямочный ремонт проведут на улицах Пугачева и Чапаева, 28 марта работы ведутся на улицах Тракторная, Менделеева и Гастелло, 29 марта дорожники приедут в Пиганово и Спасское, 30 марта на улицы Вокзальная, Большая Нижегородская и Гагарина, а 31 марта починят улицы Добросельскую и Юбилейную.

Еще несколько десятков улиц отремонтируют в апреле. Полный список мэрия опубликовала на своем официальном сайте.