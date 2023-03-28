Во Владимире местная жительница задержана за контрабанду запрещенных веществ

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 21 марта сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Владимирской таможни возле отделения связи была задержана 28-летняя жительница Владимира.

У девушки изъяли картонную коробку, в которой лежало 16 блистеров с тремя полимерными пакетиками с веществом, в котором эксперты областного главка полиции распознали субтрамин массой более 70 граммов, являющийся сильнодействующим веществом.

По версии следствия, запрещенный к свободному обороту в России препарат жительница областного центра заказала через мессенджер в интернет-магазине.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.