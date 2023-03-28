Во Владимирской области подтвержден 71 новый случай коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом.

На первом месте в сводке Владимир с 20 заболевшими, на втором Гусь-Хрустальный район с 11 случаями, на третьем Муромский и Ковровский районы, где подтвердилось по семь случаев заражения.

В Суздальском районе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Александровском районе четыре, в Юрьев-Польском, Гороховецком и Вязниковском районах по три, в Петушинском и Киржачском районах по два, в Камешковском, Меленковском и Судогодском районах, а также в Радужном по одному.

В остальных муниципалитетах новых заражений не зарегистрировано. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 183117 случаев заражения коронавирусом.