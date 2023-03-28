В Муроме рыбакам на Оке пришлось спасаться бегством от начавшегося ледохода

Фото: кадр видео из группы "Вконтакте" "Подслушано в Муроме Муром"

Жители Мурома выложили в местные соцсети видеоролик, снятый в понедельник на берегу Оки со стороны города неподалеку от автомобильного вантового моста. На видео изображаются четыре рыболова, которые в спешке покидают лед. Как сообщил автор видео, всему виной внезапно начавшийся ледоход.

Также на видео был изображен пятый рыбак, находящийся вдалеке, но не спешивший покидать занятое место.

К счастью, несмотря на почти освободившиеся ото льда края реки, незадачливым рыболовам удалось выбраться на берег. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области сообщили, что никого из них спасать не потребовалось.

Спас рыболовов еще и тот факт, что ниже по течению от муромского автомобильного моста находится изгиб реки, и лед при вскрытии почти всегда в этом месте образует затор, который держится некоторое время.

Тем временем в региональном ГУ МЧС еще раз напомнили, что выход на лед опасен и сейчас запрещен во всех муниципалитетах. Нарушителей накажут штрафами в размере от 800 до 4000 рублей.