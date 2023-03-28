Многодетную семью из Владимира переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что женщина с тремя несовершеннолетними детьми проживала в доме №7-а по ул. Володарского 1917 года постройки, который был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2016 году. Согласно заключению экспертной организации уже тогда износ здания составлял 61%, аварийное состояние основных несущих конструкций представляло реальную угрозу безопасности жителей. Однако новое жилье администрация не предоставило, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд с требованием об обязании администрации города Владимира незамедлительно предоставить жильцам аварийного дома благоустроенное жилое помещение.

Требование прокурора судом удовлетворены, благодаря вмешательству прокуратуры многодетная семья справила новоселье.