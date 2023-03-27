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НовостиОбщество27 марта 2023 14:16

В Муроме в поликлинике детской больницы отсутствовали пандусы

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере защиты инвалидов в детской больнице округа Муром.

В ходе проверки установлено, что в поликлинике, расположенной в микрорайоне Вербовский на улице Ленинградской ни один из двух входов не оборудован пандусами. Кроме того, здесь же отсутствует кнопка вызов персонала, так что маломобильным гражданам попасть в здание затруднительно.

По результатам проверки руководству детской больницы внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.