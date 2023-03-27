В Кольчугино женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить лекарство

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Фото: Олег ЗОЛОТО
Как сообщает прокуратура Владимирской области, местная жительница обратилась в надзорное ведомство Кольчугинского района по поводу не полученных лекарств.
Проверкой установлено, что местная жительница страдает онкологическим заболеванием, и ей были выписаны рецепты на получение необходимого препарата. Однако лекарство женщине так и не дали, и ей пришлось покупать его за свой счет.
По результатам проверки прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском к Кольчугинской ЦРБ и региональному Минздраву, потребовав возместить женщине потраченные деньги и взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда.
Иск находится на рассмотрении.