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НовостиОбщество27 марта 2023 13:42

В Кольчугино женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить лекарство

Препарат она должна была получить по льготе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местная жительница обратилась в надзорное ведомство Кольчугинского района по поводу не полученных лекарств.

Проверкой установлено, что местная жительница страдает онкологическим заболеванием, и ей были выписаны рецепты на получение необходимого препарата. Однако лекарство женщине так и не дали, и ей пришлось покупать его за свой счет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском к Кольчугинской ЦРБ и региональному Минздраву, потребовав возместить женщине потраченные деньги и взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда.

Иск находится на рассмотрении.