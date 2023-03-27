В Гусь-Хрустальном задержанный мужчина пытался дать взятку полицейскому

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ходе отработки оперативной информации сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Гусь-Хрустального задержали мужчину, который с сентября по ноябрь 2022 года хранил у себя дома выращенные им наркотики в размере 144,6 и 537 граммов.

Находясь в служебной машине начальника отделения задержанный положил в бардачок 50 тысяч рублей в качестве взятки, дабы избежать ответственности, однако полицейский брать деньги отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое на днях рассмотрел Гусь-Хрустальный городской суд. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил гусевчанина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 4 года и к штрафу в размере 250 тысяч рублей.