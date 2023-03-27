Предпринимателя из Мурома будут судить за продажу контрафактных сигарет

фото предоставлено УМВД по Владимирской области

Сотрудники МО МВД России «Муромский» в ноябре 2022 года обнаружили и изъяли у 44-летнего предпринимателя партию немаркированных табачных изделий в количестве около 30 тысяч штук на общую сумму более 3,3 миллионов рублей, сообщают в региональном Следкоме.

Предприниматель пояснил, что, знал о том, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории РФ запрещена, однако, желая заработать, приобрел сигареты в соседнем регионе для ее дальнейшей реализации в городе Муроме.

Как уточняют в областном УМВД, хранил сигареты мужчина в арендованном боксе и реализовывал в розницу своим знакомым, самостоятельно доставляя их по адресам заказчиков.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.