Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 12:36

Предпринимателя из Мурома будут судить за продажу контрафактных сигарет

У него изъяли около 30 тысяч штук на 3,3 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено УМВД по Владимирской области

фото предоставлено УМВД по Владимирской области

Сотрудники МО МВД России «Муромский» в ноябре 2022 года обнаружили и изъяли у 44-летнего предпринимателя партию немаркированных табачных изделий в количестве около 30 тысяч штук на общую сумму более 3,3 миллионов рублей, сообщают в региональном Следкоме.

Предприниматель пояснил, что, знал о том, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории РФ запрещена, однако, желая заработать, приобрел сигареты в соседнем регионе для ее дальнейшей реализации в городе Муроме.

Как уточняют в областном УМВД, хранил сигареты мужчина в арендованном боксе и реализовывал в розницу своим знакомым, самостоятельно доставляя их по адресам заказчиков.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.