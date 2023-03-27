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НовостиПроисшествия27 марта 2023 11:49

В Петушинском районе на трассе М-7 иномарка врезалась в фонарный столб

ДТП случилось днем 26 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, авария произошла в 11.30 на 99 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 41-летний водитель легковой машины «БМВ» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электрооосвещения.

В результате водитель легковушки получил травмы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.