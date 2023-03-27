Владимирские самбисты завоевали серебро «Кубка губернатора Ярославской области»

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

Во Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок Губернатора Ярославской области» среди юношей 12-14 лет приняли участия более 150 спортсменов из 15 регионов России.

Сборная команда Владимирской области заняла 2 место в общем командном зачёте, серебро и бронзу в личных зачетах.

Воспитанники ГБУ ДО ВО СШОР по самбо им. Е.В. Чичваркина завоевали: Степан Сураев - 2 место, Иван Коновалов - 3 место, Денис Саидов - 3 место, Егор Ванин - 3 место, Глеб Харитонов - 3 место, Андрей Орлов - 3 место, Максим Серяков - 3 место.