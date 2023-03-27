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НовостиОбщество27 марта 2023 11:15

В Красной Горбатке медики получили выплаты после вмешательства прокурора

Специальная социальная выплата должна выплачиваться ежемесячно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения Селивановской ЦРБ трудового законодательства.

Установлено, что постановлением Правительства РФ отдельным категориям медработников установлена специальная социальная выплата в размере до 18,5 тысяч рублей, выплачиваемая ежемесячно.

Приказом и.о. главного врача Селивановской ЦРБ утвержден перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение указанной специальной социальной выплаты, а также её размер. При этом, по состоянию на 7 марта специальная социальная выплата медицинским работникам не выплачена.

По выявленным фактам прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого медработники получили выплаты.