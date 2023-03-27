Владимирцы чаще используют карты для переводов и оплаты товаров

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В 2022 году владимирцы совершили по картам около 586,3 миллионов операций. Это на 16% больше, чем за прошлый год. Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла на 22% и приблизилась к 996 миллиардам рублей.

«Ежедневно в 2022 году жители региона с помощью платежных карт оплачивали покупки, совершали переводы, снимали наличные на общую сумму более 2,7 миллиардов рублей. При этом владимирцы чаще рассчитываются безналом за покупки и реже снимают наличные. На каждую операцию по получению денег приходится 27 операций по безналичной оплате», — отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

За прошлый год суммарный объем безналичных операций увеличился на 20% и превысил 327,3 миллиарда рублей. Средний чек при этом составлял 688 рублей.

Владимирцы снимали наличные в среднем на сумму около 12,6 тысяч рублей за один раз. Всего же за год совершено 17,6 миллиона операций.

Банковские переводы по картам выросли на треть — до 448,1 миллиарда рублей. Сумма перевода в среднем составляла 4800 рублей.

На начало 2023 года у владимирцев на руках было более 3 миллионов платежных карт. Количество устройств, которые принимают карты, также выросло. В их число входят около 1,5 тысяч банкоматов и более 43 тысяч терминалов.