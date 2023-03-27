Дмитрий Наумов отправил на доработку проект застройки лесопарка "Дружба"

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На сайте мэрии города Владимира опубликовано постановление главы городской администрации Дмитрия Наумова, в котором он отправил на доработку проект застройки лесопарка "Дружба".

Согласно постановлению, Наумов сослался при своем решении на статью 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также протокол общественных обсуждений от 28 февраля 2023 года. На общественных обсуждения действительно были жаркие споры по поводу будущего лесопарка. Значительное число владимирцев категорически были против застройки территории возле "Дружбы", считая, что это приведет в дальнейшем к строительству домов на территории луговой части парка, где растут краснокнижные растения.

В итоге Дмитрий Наумов проект планировки территории микрорайонов №№13, 14, 15, 16 Юго-Западного района отклонил и направил его обратно проектировщикам с заключением государственной экологической экспертизы.