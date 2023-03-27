Владимирские волонтеры начали бесплатно стерилизовать бездомных животных

фото со страницы Юлии Буйницкой в ВКонтакте

Владимирский благотворительный фонд "Дорога добра" получил грант на создание SOS-вагончика, где ветеринары могут проводить бесплатную стерилизацию бездомных животных и делать несложные процедуры.

- 26 марта был первый день бесплатной стерилизации. Было простерилизовано 11 кошек и 4 щенка-подростка. Почти все животные из области - Киржач, Гороховец. Медпроцедура для кошек в ветклинике обошлась бы в сумму не менее 15 000 рублей (почти все они - уличные и были уже в положении), для собак - 20 000 рублей, - рассказала руководитель фонда Юлия Буйницкая.

Ветеринары осматривают животных, дают рекомендации по здоровью. Некоторые препараты для лечения дают с собой. Кроме стерилизации одной кошке удалили грыжу, у другой воспалилась мордочка, начался абсцесс, она тоже получила медпомощь.

- Бесплатная стерилизация многим бездомышам дает путевку в новую жизнь - домашнюю. Так, вчерашние 11 кошек останутся на передержках, и волонтеры будут искать им хозяев, - подчеркнула Юлия Буйницкая.