В Гусь-Хрустальном уличный грабитель напал на двух пенсионерок

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Гусь-Хрустального в середине марта обратились две женщины 66 и 85 лет. Обе пенсионерки рассказали, что на улице неизвестный мужчина вырывал у них сумки и убегал. Общая сумма ущерба составила 5000 рублей.

Уже на следующий день оперативники вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний гусевчанин. Парень сознался в грабежах и рассказал, что сумки выбросил, а деньги потратил.

По факту грабежей возбуждены уголовные дела, на время следствия молодого человека заключили под стражу. Сейчас его проверяют к другим похожим преступлениям.