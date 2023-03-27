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НовостиОбщество27 марта 2023 7:45

В Судогде затопило 10 приусадебных участков

Также водой залило две дороги и два моста
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального управления МЧС

фото с сайта регионального управления МЧС

Во Владимирской области из-за положительных температур и дождей в выходные начало затапливать дороги и участки. Региональное управление МЧС держит оперативную обстановку на контроле. Мониторинг осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.

На контроле находятся: подтопление 10 приусадебных участков в Судогде, перелив 2 участков дороги (Александровский район, н.п. Мостищево и Петушинский район, н.п. Кобяки), перелив 2 низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная и Собинский район, н.п. Чижово).

Движение автотранспорта и пешеходов через понтонный мост через Клязьму в Вязниковском районе прекращено. Организована работа лодочной переправы (две лодки, режим работы ежедневно с 7 до 10 часов и с 17 до 19 часов. За сутки было перевезено 100 человек, из них 7 детей;

На ближайшие три дня прогнозируется: подтопление 12 приусадебных участков в Судогде, перелив 2 участков дороги в Александровском районе у н.п. Рождественно и Петушинском районе у н.п. Труд, перелив 2 низководных мостов в Собинском районе у н.п. Юрино и Волосово.