Министерство архитектуры и строительства Владимирской области возглавил Александр Батурин

. Фото: Валерия ПРОНИНА

С 27 марта на должность министра архитектуры и строительства Владимирской области назначен Александр Батурин.

Александр Юрьевич Батурин родился в 1990 году в Коврове, высшее образование получил во Владимирском государственном университете по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 2011 году менеджером по качеству ООО «Эльдорадо». С 2012 по 2019 год трудился на различных должностях в МБУ «Служба единого заказчика» в пос. Мелехово Ковровского района, впоследствии став директором этой организации. В 2019-2022 годах был начальником департамента строительства и архитектуры Ивановской области. С 2022 года исполнял обязанности начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области.