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НовостиОбщество26 марта 2023 5:37

Во Владимире в 2023 году отремонтируют три дороги, ведущие к медучреждениям

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта правительства Владимирской области.

Фото с сайта правительства Владимирской области.

Администрация Владимирской области сообщает, что в 2023 году во Владимире в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют три дороги, которые ведут к медучреждениям областного центра.

Около одного километра дорожного полотна отремонтируют в районе Владимирской областной клинической больницы. Площадь ремонта составит более 20 тыс. квадратных метров. В нормативное состояние также приведут один километр дороги на участке от Вокзального спуска до улицы Большой Нижегородской, где расположен частный лечебно-диагностический центр.

Также в этом году планируется обновить дорожное полотно по улице Гвардейской, ведущей к Областному центру специализированных видов медицинской помощи в микрорайоне Пиганово. Участок протяжённостью 800 метров должны привести в порядок до 1 июня.