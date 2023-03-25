Во Владимире пациенту с диабетом не выдали вовремя необходимые лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Владимира проведена проверка по обращению местного жителя, который пожаловался на то, что не смог получить лекарственный препарат.

Проверкой установлено, что врачи поликлиники №1 поставили владимирцу диагноз «сахарный диабет второго типа» и назначили ему препарат, который он должен был получить бесплатно.

Вместе с тем, лекарство пациент так и не получил. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд, потребовав от регионального Минздрава обеспечить мужчину необходимым препаратом на весь период лечения, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил это требование полностью. Теперь мужчина получил необходимое лекарство.