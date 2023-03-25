Во Владимирской области за сутки подтверждено 82 новых заражения коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом. На первом месте в суточной сводке Владимир с 21 новым заразившимся, на втором Муромский район с 13 случаями, на третьем Ковровский район, где заразилось еще восемь человек.

В Гусь-Хрустальном районе подтверждено шесть новых случаев, в Петушинском и Суздальском районах по пять, в Камешковском районе четыре, в Кольчугинском, Александровском, Меленковском и Селивановском районах по три, в Собинском и Гороховецком районах, а также в Радужном по два, в Судогодском и Вязниковском районах по одному случаю.

В Юрьев-Польском и Киржачском районах новых заражений не подтверждено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 182893 случая заражения коронавирусной инфекцией.