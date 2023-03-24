Губернатор Александра Авдеев назвал пять самых проблемных управляющих компаний Владимира

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 марта принял участие в отчете главы города Владимира Дмитрия Наумова перед депутатами Горсовета. После доклада Наумова он выступил с пожеланиями муниципалитету. В частности он заметил, что важно не только строить новые кварталы и новые дома, но и нормально управлять старым и новым жилым фондом, а во Владимире это не всегда получается.

- В городе работают 50 управляющих компаний. Не могу сказать много это или мало, нужно разбираться в оптимальном количестве, но пять из них являются постоянными «пациентами» надзорных органов и госжилинспекции, - заявил губернатор и перечислил провинившиеся компании поименно.

В список «штрафников» попали «Домжилсервис», АНО «Содействие и развитие», МУП города Владимира ЖКХ, ЖРЭП-8 и ООО «Владимирская управляющая компания».

- Ну, частные компании я понимаю, но муниципальное предприятие в этом реестре? Я понимаю, что, как правило, им достается самый тяжелый жилой фонд, но это значит, что к этому надо и относиться соответствующе. Смотреть, что происходит внутри организации, принимать финансовые и организационные усилия, что с этим делать, - добавил Авдеев, уточнив, что зачастую эти компании лишь на бумаге пишут в госжилинспекцию отчеты об устранении недостатков.