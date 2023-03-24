В Коврове заведующая детским садом обвиняется в служебном подлоге

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Служебный подлог». В преступлении обвиняется заведующая одного из городских детских садов.

По версии следствия, заведующая давала незаконные распоряжения подчиненному сотруднику устраивать на работу людей, которые фактически в учреждении не появлялись. При этом на них велись табели учета рабочего времени, выписывались премии и платились отпускные. Затем заведующая лично выносила приказы об увольнении этих «работников».

Впрочем, полученные таким образом деньги заведующая использовала не в личных целях, а тратила на нужды детского сада.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.