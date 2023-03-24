Владимирская областная научная библиотека работает круглосуточно

фото с сайта Владимирской областной научной библиотеки

Во Владимирской областной научной библиотеке книги можно взять, сдать и продлить круглосуточно.

Зона возврата и выдачи книг бесконтактная и работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Технология очень проста: нужно сделать заказ желаемой книги в электронном каталоге прямо из дома (не забываем про читательский билет нового образца), затем нужно прийти в библиотеку в любое время дня и ночи и получить книгу в станции выдачи.

Сдать книгу можно по той же технологии и даже проще. Прийти с книгой и читательским билетом на станцию возврата 24/7 и без лишних сложностей книгу сдать. Помимо этого, на станции можно узнать, сколько книг в настоящее время есть на руках и при необходимости продлить их.